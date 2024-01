Bayern-Absage: Dragusin fliegt nach London – Fokus auf Dier

Radu Dragusin sollte kurzfristig den Ausfall von Kim Min-jae auffangen, der mit Südkorea am Asien-Cup teilnimmt. Die Münchner hatten aber auch langfristige Pläne mit dem Innenverteidiger – ein klassischer Vorgriff auf den Sommer also. Nun müssen die Bayern umplanen.

Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat sich Dragusin für einen Wechsel zu Tottenham Hotspur entschieden. Die Bayern gehen demzufolge leer aus. ‚Sky‘ hat die Meldung mittlerweile bestätigt. Der Verteidiger des FC Genua wird am heutigen Mittwoch nach London fliegen, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

Spurs waren schneller

Bis zuletzt hofften die Münchner darauf, noch dazwischengrätschen zu können. Am gestrigen Dienstag machten Gerüchte die Runde, die Bayern hätten in letzter Sekunde noch ein passendes Angebot in Genua eingereicht.

Die Spurs waren aber allem Anschein nach schneller. Für Dragusin sollen 25 Millionen Euro Ablöse in die Hafenstadt fließen. In London erhält der zwölffache Nationalspieler einen Vertrag bis 2029.

Bayern-Fokus jetzt auf Dier

Die kolportierte Dragusin-Absage aktiviert bei den Bayern offenbar direkt Plan B. Demnach soll nun Eric Dier bei Tottenham Hotspur weichen und in die Allianz Arena wechseln. Von dem Topkandidaten liege bereits eine mündliche Zusage vor. Die Ablöse falle mit vier Millionen Euro deutlich sparsamer aus. In München erhalte der 29-Jährige einen Vertrag bis 2025 mit Option auf einer weitere Spielzeit.