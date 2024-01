Dragusin-Kehrtwende perfekt? Bayern übertrumpft Spurs-Angebot

Im Wettrennen um Innenverteidiger Radu Dragusin hat der FC Bayern offenbar in letzter Sekunde einen entscheidenden Gang höher geschaltet. Wie Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten, haben die Münchner beim FC Genua ein „akzeptables Angebot“ eingereicht. ‚Sky‘ bestätigt die Berichte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Erinnerung: Die Italiener hatten sich am heutigen Dienstagmorgen mit Tottenham Hotspur auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni geeinigt. Auch mit Dragusin selbst konnten die Spurs Übereinkunft über einen Vertrag bis 2029 erzielen. Endgültig besiegelt war der Deal allerdings noch nicht – zur Freude der Bayern.

Lese-Tipp

Leipzig-Abschied fix: Werner wechselt zu den Spurs

Romano zufolge liegt die Offerte des deutschen Rekordmeisters leicht über der aus London. Genua habe beide Angebote akzeptiert. Nun liegt es an Dragusin selbst, für welchen Klubw er sich entscheidet. ‚Sportitalia‘ hatte am heutigen Mittwoch berichtet, dass der 21-jährige Rumäne einen Transfer nach München bevorzugt. Gut möglich also, dass der Last-Minute-Versuch der Bayern von Erfolg gekrönt ist.