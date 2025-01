Schalke verleiht Wasinski

Schalke 04 hat den nächsten Winter-Abgang zu verzeichnen. Wie die Königsblauen offiziell mitteilen, verlässt Martin Wasinksi den Klub leihweise in Richtung KRC Genk. Der 20-jährige Defensiv-Allrounder konnte sich in Gelsenkirchen auch im Wintertrainingslager in Belek nicht nachhaltig für Einsätze bei den Profis empfehlen. In der belgischen Heimat soll der U20-Nationalspieler nun in der zweiten Mannschaft von Genk Spielpraxis sammeln.

Wasinksi war im Sommer ablösefrei von Sporting Charleroi zu Schalke gewechselt. Für die erste Mannschaft der Königsblauen stand der Rechtsfuß bisher allerdings lediglich in drei Pflichtspielen auf dem Feld, ansonsten wurde er in der Zweitvertretung in der Regionalliga West eingesetzt. Bis 2028 steht Wasinksi noch bei S04 unter Vertrag. Ob der Belgier jedoch im Sommer nach Gelsenkirchen zurückkehrt, ist derzeit unklar. Genk sichert sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption.