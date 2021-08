Liverpool bindet van Dijk

Der FC Liverpool verlängert mit Virgil van Dijk. Die Reds verkünden, dass der 30-jährige Abwehrchef ein „langfristig laufendes“ Arbeitspapier unterschrieben hat. Laut dem englischen ‚Sky Sports‘ handelt es sich um einen Vierjahresvertrag. Zuvor war van Dijk bis 2023 an den LFC gebunden.

„Toll“, erklärt der Niederländer gegenüber klubeigenen Medien, „es ist etwas, auf das man sehr stolz sein kann, auf das ich stolz bin, auf das meine Frau und meine Kinder stolz sind und natürlich auch meine Berateragentur.“

Van Dijk war 2018 für rund 85 Millionen Euro vom FC Southampton zum FC Liverpool gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der besten Verteidiger der Welt. Die vergangene Spielzeit verlief für den 30-Jährigen jedoch unschön: Mit einem Kreuzbandriss verpasste er nahezu die komplette Saison. Nun will er wieder angreifen.

𝗕𝗜𝗚 𝗩𝗜𝗥𝗚 ✊@VirgilvDijk has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌