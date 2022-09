„Am Boden zerstört“ – Tuchels Statement zum Chelsea-Aus

Thomas Tuchel ist tief enttäuscht nach seiner Entlassung beim FC Chelsea. Via Twitter hat sich der 49-jährige Deutsche zu seinem Aus geäußert: Es sei „eine der schwierigsten Erklärungen, die ich je zu schreiben hatte – und ich hatte gehofft, dass ich das viele Jahre lang nicht tun müsste“, so Tuchel.

Der entlassene Coach erklärt: „Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende gegangen ist. Dies ist ein Verein, in dem ich mich sowohl beruflich als auch persönlich zu Hause gefühlt habe. Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die Spieler und die Fans, die mir von Anfang an das Gefühl gegeben haben, willkommen zu sein.“

Tuchel wurde unter der Woche durch Graham Potter ersetzt, der von Brighton & Hove Albion verpflichtet wurde. Treibende Kraft hinter dem Trainerwechsel war der neue Besitzer Todd Boehly, der den Verein im Mai gekauft hatte. Tuchel hatte Anfang 2021 in London übernommen und die Blues zum Gewinn der Champions League geführt.

„Der Stolz und die Freude, die ich empfunden habe, als ich der Mannschaft zum Gewinn der Champions League und der Klub-Weltmeisterschaft verholfen habe, werden mir immer in Erinnerung bleiben“, schreibt Tuchel. Er fühle sich „geehrt, ein Teil der Geschichte dieses Vereins gewesen zu sein, die Erinnerungen an die letzten 19 Monate werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx