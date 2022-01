Pervan verlängert in Wolfsburg

Pavao Pervan bleibt dem VfL Wolfsburg treu. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 34-jährige Keeper seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 ausgedehnt.

„Meine Familie und ich haben uns in Wolfsburg vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt und auch beim VfL stimmt einfach alles. Daher bin ich sehr froh, dass meine Reise beim VfL noch einige Zeit weiter geht und freue mich auf das, was da noch alles kommt“, so der Österreicher, der für die Wölfe bislang 30 Pflichtspiele absolvierte.