Chelsea verleiht Zappacosta erneut

Davide Zappacosta steht vor der Rückkehr in die italienische Serie A. Laut Gianluca Di Marzio ist sich der FC Chelsea mit dem FC Genua über eine Leihe des 28-jährigen Rechtsverteidigers einig. Eine offizielle Verkündung des Geschäfts gibt es noch nicht, wird aber wohl innerhalb der nächsten Tage erfolgen.

Zappacosta war 2017 für 25 Millionen Euro vom FC Turin zu den Blues gewechselt. Einen Stammplatz hatte der Italiener an der Stamford Bridge aber nie inne. Nach drei Spielzeiten stehen wettbewerbsübergreifend 52 Pflichtspieleinsätze zu Buche, 2019/20 war Zappacosta an die AS Rom verliehen.