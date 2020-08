Rennen um Schick entschieden?

Angreifer Patrik Schick könnte in Kürze zu Bayer Leverkusen wechseln. ‚Sport1‘ berichtet, dass der Deal finalisiert werden soll, sobald Bayer-Stürmer Kevin Volland (28) sich der AS Monaco angeschlossen hat – der 25-Millionen-Transfer zum Kovac-Klub gilt als so gut wie sicher.

Mitte nächster Woche ist ‚Sport1‘ zufolge frühestens mit den jeweiligen Vollzugsmeldungen zu rechnen. Die AS Rom fordere inklusive Bonuszahlungen 22 Millionen Euro Ablöse für Schick, man befinde sich in guten Gesprächen.

Leipzig geht leer aus

Interesse an einer Verpflichtung des 24-jährigen Tschechen zeigte auch Leiharbeitgeber RB Leipzig, für den Schick in 28 Partien zehn Tore erzielte. Die Sachsen waren aber nicht gewillt, die Forderungen aus Italien zu erfüllen.

Den Zuschlag erhält nun voraussichtlich Bayer Leverkusen. Der Werksklub hat mit Blick auf die bevorstehenden Verkäufe von Volland und Kai Havertz (21, FC Chelsea) die nötigen finanziellen Mittel, um einen Schick-Transfer zu stemmen.