St. Pauli holt Schlussmann Vasilj

Der FC St. Pauli bessert auf der Torhüterposition nach. Wie der Zweitligist offiziell vermeldet, wechselt Torhüter Nikola Vasilj vom ukrainischen Klub Zorya Lugansk ablösefrei ans Millentor. Über die Vertragslaufzeit des 25-Jährigen macht der Kiezklub keine Angaben.

„Uns war es wichtig, auf einer so zentralen Position im Kader frühzeitig gut aufgestellt zu sein. Ich kenne Nikola bereits aus seiner Zeit in Nürnberg. Zuletzt hat er in Lugansk nochmal einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Er bringt alles mit, um direkt in den Wettkampf um den Platz zwischen den Pfosten einzusteigen“, freut sich Sportchef Andreas Bornemann über die Verpflichtung.