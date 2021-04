Barça hat Karrikabaru auf dem Zettel

Nachwuchsstürmer Jon Karrikabaru von Real Sociedad C aus der vierten spanischen Liga ist offenbar auf dem Radar des FC Barcelona gelandet. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet darüber, dass Barça-Scout Jon Andoni Goikoetxea den 18-jährigen Spanier in einem Ligaspiel in der vergangenen Woche beobachtete. Karrikabarus aktueller Kontrakt ist laut der spanischen Sportzeitung noch bis 2023 datiert.

Der Youngster jedoch wird seinen Vertrag bei den Basken dem Bericht zufolge vorzeitig bis 2026 verlängern. Die kolportierte Ausstiegsklausel steigt dann von derzeit 30 Millionen auf 60 Millionen Euro. In dieser Saison schoss das hochtalentierte Eigengewächs drei Tore in vier Einsätzen für die Amateurmannschaft.