Konaté: Leipzig bot Verlängerung an

RB Leipzig unterbreitete Ibrahima Konaté offenbar ein Angebot zur Verlängerung. Laut ‚Sky‘ hat der französische Innenverteidiger die Offerte bislang aber weder angenommen noch abgelehnt. Bis heute ist Konaté nicht auf den Leipziger Vorstoß eingegangen.

Am heutigen Montag meldete ‚The Athletic‘-Korrespondent David Ornstein, dass dem FC Liverpool im Werben um Leipzigs Abwehrkante ein „bedeutender Fortschritt“ gelungen sei. ‚Sky‘ berichtet nun, dass der zuletzt nicht mehr so regelmäßig spielende Konaté in der Tat Lust auf eine Veränderung hat, ganz so konkret sei ein Abschied aber noch nicht. Der 21-Jährige soll in seinem bis 2023 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro besitzen.