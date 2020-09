Drei Millionen fehlen: Bayern vor Perisic-Einigung

Der FC Bayern München kommt mit seinen Bemühungen um Inter Mailands Ivan Perisic weiter voran. Wie ‚Sky Italia‘-Journalist Fabrizio Romano berichtet, bieten die Münchner zwölf Millionen Euro für den 31-jährigen Kroaten. Inters Forderung liegt bei 15 Millionen.

FT berichtete bereits in der vergangenen Woche, dass die Bayern-Verantwortlichen einen erneuten Anlauf beim Vizeweltmeister starten wollen. Bayern-Chefcoach Hansi Flick hätte Perisic nach starken Leistungen in der abgelaufenen Saison (acht Treffer sowie zehn Assists in 35 Einsätzen) gerne weiterhin an Bord.

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge treibt die Festverpflichtung des Außenbahnspielers persönlich voran. Vor wenigen Tagen bestätigte Rummenigge: „Es wird Zeit. Ich stehe in Kontakt mit meinem Freund Giuseppe Marotta (CEO bei Inter, Anm. d. Red.).“

Zwar betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im ‚kicker‘, dass man „wirtschaftliche am Anschlag“ agiere, doch bei einer Differenz von drei Millionen Euro sollte der Perisic-Poker nach etlichen Wochen zeitnah ein Ende finden.