Bochum: So läuft die Trainersuche

Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einer nachhaltigen Lösung für das Cheftrainer-Amt. „Natürlich gibt es ein Profil für den neuen Trainer. Das ist nicht der klassische Feuerwehrmann. Auch keiner, der völlig neu im Geschäft ist. Wir wollen gemeinsam den Turnaround schaffen“, so Sportdirektor Patrick Fabian (34) auf der heutigen Pressekonferenz anlässlich der Entlassung von Thomas Reis (48).

Interimsweise wird der bisherige U19-Coach Heiko Butscher (42) die Führung der Bochumer Elf übernehmen. Eine feste Übernahme bei den Profis ist nicht geplant. „Mit Heiko Butscher ist klar besprochen, dass er uns in der aktuellen Situation hilft und so lange unterstützt, bis der neue Cheftrainer feststeht. Natürlich ist es das Ziel, dass man möglichst schnell einen Nachfolger findet“, so Fabian.