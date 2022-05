„Bis wieder einer anruft“: Magath über seine Zukunft

Felix Magath blickt tiefenentspannt in seine persönliche Zukunft. „Ich mache mir keine Gedanken, was im Mai, Juni oder Juli sein wird“, so der Trainer von Hertha BSC auf der heutigen Pressekonferenz, „ich bin zum Glück in der guten Lage, dass ich nichts unbedingt machen muss.“ Magaths Vertrag bei der Alten Dame endet zum 30. Juni.

Dass sich daran etwas ändert, deutet sich nicht an. Hertha streckt stattdessen die Fühler nach Ex-Mainz-Coach Sandro Schwarz aus. Magath wiederum bleibt für alles offen, sagt süffisant: „So wie das jetzt gelaufen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass ich mich in Ruhe hinsetze und abwarte, bis nächstes Jahr im März wieder einer anruft. Dann kann ich das machen, was ich so gut kann.“