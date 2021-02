Leipzig holt Simakan als Upamecano-Ersatz

RB Leipzig steht vor der Verpflichtung von Mohamed Simakan. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich die Sachsen mit Racing Straßburg über einen Transfer des Innenverteidigers einig. Mehr als 15 Millionen Euro werden für den 20-Jährigen fällig.

Vollzogen wird der Vereinswechsel im Sommer. Dann wird Simakan aller Voraussicht nach in die Fußstapfen von Dayot Upamecano treten. Der 22-Jährige steht bei einigen Topklubs auf dem Zettel, will nach FT-Informationen unbedingt zum FC Bayern wechseln. Die Verantwortlichen der Münchner bestätigten unlängst Verhandlungen um den Franzosen.

FT hatte bereits Mitte Januar davon berichtet, dass RB im Winter Simakan verpflichten, aber noch ein halbes Jahr in Straßburg belassen möchte. Laut ‚Sky‘ soll der 20-Jährige in der nächsten Woche in Leipzig unterschreiben.