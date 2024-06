Union: Heldt äußert sich zu Gosens-Zukunft

Union Berlin hat Robin Gosens trotz einer angeblichen Einigung mit einem neuen Klub noch nicht abgeschrieben. In einer Medienrunde äußerte sich der neue Sportchef Horst Heldt am Mittwochvormittag zu der Kaderplanung der Köpenicker und erklärte, dass er den 29-Jährigen zum Trainingsauftakt in Berlin erwarte: „Wie alle anderen Spieler wird er am 1. Juli vor Ort sein. Er hat bei uns noch Vertrag, danach richten wir uns. Mehr kann man aktuell dazu nicht sagen.“ Der linke Schienenspieler soll sich mit dem FC Bologna einig sein, Benfica Lissabon soll sich aber auch noch im Rennen befinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil schreiten die Kaderplanungen der Eisernen weiter voran. Die Verpflichtung von László Bénes vom Hamburger SV steht laut Medienberichten unmittelbar bevor. Insgesamt sei Heldt allerdings mit der Zusammensetzung des Kaders trotz der katastrophalen Saison zufrieden: „Wir schauen nach vorne und nicht zurück, um die kommende Saison zu planen. Es ist sinnvoll, kurzweilig nach hinten zu schauen. Aber Union hat in vielerlei Hinsicht einen guten Job gemacht. Die letzte Saison war intensiv und schwer zu gestalten, einiges ist nicht so gut gelaufen. Wir versuchen, uns dementsprechend neu auszurichten. Alle Spieler, die aktuell unter Vertrag stehen, helfen uns weiter.“