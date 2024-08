Hertha: Nächster Bundesligist an Reese dran

Fabian Reese weckt weiter großes Interesse in der Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat nicht nur der SC Freiburg, sondern auch Mainz 05 die Fühler nach dem 26-jährigen Flügelspieler von Hertha BSC ausgestreckt. Nach dem Abgang von Eigengewächs Brajan Gruda (20) zu Brighton & Hove Albion haben die Rheinhessen noch Bedarf auf der offensiven Außenposition. Reese passt mit seiner Spielweise perfekt ins Anforderungsprofil und steht laut der Boulevardzeitung auf der Wunschliste der Mainzer.

Die klammen Herthaner sind dem Vernehmen nach ab einem Angebot von acht bis zehn Millionen Euro gesprächsbereit. Zudem hat der Hauptstadtklub mit Jón Dagur Thorsteinsson (25) vom belgischen Erstligisten OH Leuven bereits einen potenziellen Ersatz an der Angel. Der Flügelspieler absolvierte am heutigen Montag den Medizincheck bei der Hertha und soll 1,5 Millionen Euro kosten.