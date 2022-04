UEFA weicht Financial Fairplay auf

Die UEFA hat die Regularien des Financial Fairplay geändert. Wie der Kontinentalverband offiziell bestätigt, können die Klubs ab Juni 2022 die Grenzen des Financial Fairplay mit Hilfe von Investorengeldern um 60 Millionen Euro über drei Jahre überschreiten. Die bisherige Grenze lag bei 30 Millionen Euro. Die neuen Regeln sollen schrittweise über die kommenden drei Jahre eingeführt werden.

Darüber hinaus führt die UEFA auch eine Art Salary Cap ein, um Kaderkosten und Spielergehälter besser zu regulieren. Die Ausgaben für Gehälter, Transfers und Vermittlungsgebühren werden auf 70 Prozent der Vereinseinnahmen begrenzt. Bei Verstößen greifen „vordefinierten finanziellen Strafen und sportlichen Maßnahmen“.

The #UEFAExCo has approved new Club Licensing and Financial Sustainability Regulations.



Featuring three key pillars of solvency, stability and cost control, new rules will come into force in June 2022.



