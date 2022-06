Ascacíbar spricht offen von Hertha-Abschied

Nach zwei Jahren Abstiegskampf hat Santiago Ascacíbar offenbar genug von Hertha BSC. Der argentinische Mittelfeldspieler spricht gegenüber dem TV-Sender ‚TyC Sports‘ offen über einen Abschied von der Alten Dame.

„Ich möchte wirklich einen Tapetenwechsel. Ich weiß nicht wohin, aber auf jeden Fall wechseln. Ich weiß nicht, ob ich zurück (nach Argentinien, Anm. d. Red.) oder in Europa weitermachen möchte“, so die ehrlichen Worte des 25-Jährigen, „wenn ich mir jetzt die Zukunft anschaue und analysiere, weiß ich nicht, wie es weitergehen wird.“ An die Hertha ist Ascacíbar noch bis 2024 gebunden.

Im Januar 2020 war der kampfstarke Sechser für zehn Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die Hauptstadt gewechselt. Seitdem absolvierte er 53 Pflichtspiele für den Klub, 31 davon in der abgelaufenen Spielzeit. In der Vergangenheit wurde Ascacíbar mit einem Wechsel zu den Boca Juniors in Verbindung gebracht.