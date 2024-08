Hertha verleiht Ibrahim

Hertha BSC verleiht Bradley Ibrahim in die dritte englische Liga. Der 19-Jährige schließt sich bis zum Saisonende Crawley Town an. „Bradley ist ein talentierter junger Spieler, der weitere Erfahrungen und viel Spielpraxis sammeln muss. In Crawley sind die Chancen darauf gut und deswegen sind wir glücklich über diese Lösung. Wir wünschen ihm alles Gute für die kommenden Monate“, sagt Sportdirektor Benjamin Weber.

Der defensive Mittelfeldspieler war erst im Februar von der U21 des FC Arsenal nach Berlin gekommen. Seither kam er für den Hauptstadtklub in zwölf Spielen in der Regionalliga Nordost zum Einsatz, blieb jedoch ohne Torbeteiligung.