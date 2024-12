Bayer bangt um Schick

Bayer Leverkusen muss in den nächsten Spielen womöglich auf Patrik Schick verzichten. Der Stürmer verletzte sich beim gestrigen DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern (1:0) rund 15 Minuten nach seiner Einwechslung und musste das Feld wieder verlassen. „Ich weiß es nicht, ich kann nichts sagen“, wollte Schick laut ‚Bild‘ nach der Partie noch keine Prognose abgeben. Eine Theorie, wie es zur Verletzung kommen konnte, hat der Tscheche aber: „Ich hatte in Berlin einen Pferdekuss abbekommen.“

Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sagt über den Stürmer: „Das erste Gefühl war, dass es nicht so schlimm ist, weil er sehr schnell raus ist, als er etwas gemerkt hat. Aber das ist jetzt meine Diagnose.“ Weniger optimistisch klingt Trainer Xabi Alonso: „Patrik hat etwas in der Wade gespürt. Es sieht nicht gut aus. Wir müssen die Tests abwarten.“ Am heutigen Mittwoch soll der 28-Jährige untersucht werden.