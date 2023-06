Fortuna: Verstärkung aus Freiburg?

Fortuna Düsseldorf ist an der Verpflichtung von Yannik Engelhardt interessiert. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ befindet sich der defensive Mittelfeldspieler vom SC Freiburg auf dem Radar der Rheinländer. Eine Leihe käme nur in Verbindung mit einer Kaufoption in Betracht.

Engelhardt hat seit 2015 die Jugendabteilung vom SV Werder Bremen durchlaufen. Nach einem zweijährigen Leihgeschäft an Freiburgs Zweitvertretung kaufen die Breisgauer den 22-Jährigen in diesem Sommer. Dennoch klopft nun die Fortuna an die Tür und möchte den Rechtsfuß unter Vertrag nehmen.

