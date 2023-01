Braunschweig holt Bochums Bonga

Tarsis Bonga bricht seine Zelte beim VfL Bochum ab. Wie der Bundesligist mitteilt, läuft der 1,97 Meter große Flügelstürmer künftig eine Spielklasse tiefer für Eintracht Braunschweig auf. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis Saisonende.

Ebenso lang war das Arbeitspapier in Bochum datiert, das nun aufgelöst wurde. In Braunschweig hatte Bonga zuletzt schon probeweise trainiert und offenkundig überzeugt. Für Bochum spielte der 26-Jährige in der laufenden Saison keine einzige Minute.

