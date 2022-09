Vor Lewy-Rückkehr: Interne Zweifel an Nagelsmann

Das dritte Mal in Folge konnte der FC Bayern am vergangenen Samstag in der Bundesliga nicht gewinnen. Zu wenig für den Selbstanspruch des Rekordmeisters. Der Druck auf Trainer Julian Nagelsmann soll vor allem innerhalb der Bayern-Kabine größer werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Keine Selbstkritik von Nagelsmann

Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll es den Stars übel aufstoßen, dass der Trainer kein Wort an Selbstkritik äußert. Vielmehr sollen die Spieler der Meinung sein, „dass sich auch Nagelsmann mit seiner Taktik hinterfragen sollte“. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, haben sich Teile der Kabine geärgert, „dass der Trainer am Samstag öffentlich kein Wort der Selbstkritik äußerte, stattdessen nur das Team anzählte“.

Stein des Anstoßes war die öffentliche Spielanalyse des Trainers: „Die Aggressivität im Ballbesitz hat ein bisschen gefehlt, einen Tick zu viel Kontrolle, ein bisschen zu wenig Risiko und Gier nach vorne. Wir hatten aber trotzdem drei Riesen-Chancen, wo du ein drittes Tor machen musst – mit Serge, Leroy und Jamal.“

Die Bayern haben in diesem Jahr noch kein einziges Spiel verloren, lediglich drei Mal unentschieden gespielt. Dass Nagelsmann ausgerechnet jetzt, wenige Tage vor dem richtungsweisenden Spiel gegen den FC Barcelona (Dienstag, 21 Uhr) angezählt wird, deutet auf tiefgreifendere Probleme hin und lässt die notwendige Geschlossenheit im Team vermissen.

Querelen in der Kabine

Nach dem starken 2:0-Sieg gegen Inter Mailand am vergangenen Mittwoch, bei dem im Übrigen gerade der von Nagelsmann kritisierte Sané eine herausragende Partie ablieferte, berichtete ‚Sport1‘ über erste Querelen in der Bayern-Kabine.

Laut dem Sportsender „sind bereits mehrere Spieler unzufrieden mit ihren Rollen und drängen intern auf mehr Spielzeit“. Gegen den VfB konnte sich lediglich Leon Goretzka für einen Startelfeinsatz gegen den FC Barcelona empfehlen. Gut möglich, dass ausgerechnet der aktuell blendend aufgelegte Robert Lewandowski die Krise an der Säbener Straße weiter verschärfen wird.