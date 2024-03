Mbappé: „Es gibt keine Probleme mit Enrique“

Kylian Mbappé hat zum vermeintlich angespannten Verhältnis zu seinem Trainer Luis Enrique Stellung bezogen. „Sehr gut, sehr gut, es gibt keine Probleme mit ihm, auch wenn die Leute vielleicht denken, dass es ein Problem gibt. Ich habe durchaus Probleme, aber der Trainer ist keines davon“, versicherte der Superstar von Paris St. Germain nach dem gestrigen 2:1-Erfolg gegen Real Sociedad San Sebastián gegenüber dem französischen Sender ‚Canal+‘.

Am vergangenen Wochenende hatte Enrique seinen Kapitän im Spiel gegen die AS Monaco (0:0) bereits in der Halbzeit ausgewechselt. Bei der gestrigen Partie in der Champions League spielte der 25-Jährige durch und erzielte beide Treffer. „Offensichtlich wird Kylian Mbappé in unmittelbarer Zukunft nicht mehr hier sein, so dass wir die Taktik mit anderen Spielern testen müssen“, erklärte Enrique im Anschluss.