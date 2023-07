Skhiri unterschreibt bei der Eintracht

Ellyes Skhiri bleibt der Bundesliga erhalten. Eintracht Frankfurt verpflichtet den 28-jährigen Mittelfeldspieler und stattet ihn nach offiziellen Klubangaben mit einem bis 2027 datierten Vertrag aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse wird nicht fällig, da Skhiris Vertrag beim 1. FC Köln ausgelaufen ist. Die Frankfurter setzten sich im Poker um den Tunesier gegen zahlreiche Interessenten durch und schnappen sich nun eine Verstärkung zum Nulltarif.

Lese-Tipp

Verlängerung: Köln verleiht Torwart-Juwel Urbig

„Mit Ellyes Skhiri konnten wir einen absoluten Wunschspieler verpflichten. Er ist ein gestandener Bundesligaspieler mit reichlich nationaler und internationaler Erfahrung. Er hat sich trotz lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland für die Eintracht entschieden und damit unterstrichen, wie sehr er sich mit der Aufgabe hier in Frankfurt identifiziert. Ellyes wird ein wichtiger Spieler und Stabilisator im defensiven Mittelfeld sein“, so Sportvorstand Markus Krösche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Skhiri war 2019 für sechs Millionen Euro vom HSC Montpellier nach Köln gewechselt. Dort wurde er schnell zu einem Schlüsselspieler der Mannschaft und stand in insgesamt 118 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Gut möglich, dass seine Ankunft in Frankfurt nun den Weg freimacht für Djibril Sow (26), der seit geraumer Zeit als Abschiedskandidat gilt.