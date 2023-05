Zwei Interessenten für Bayerns Herold

David Herold (20) darf sich über die Avancen zweier Klubs freuen. Wie FT erfahren hat, zeigen sowohl der LASK als auch Rapid Wien Interesse an dem jungen Linksverteidiger des FC Bayern, der die Rückrunde auf Leihbasis beim SCR Altach verbrachte.

Dort kam Herold 14 Mal zum Einsatz und stand ganze zwölfmal in der Anfangsformation. Für die Nachwuchsmannschaften des Rekordmeisters lief der deutsche U-Nationalspieler 97 Mal auf. Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2024 an die Bayern gebunden. Im Sommer könnte für Herold also der nächste Karriereschritt anstehen.

