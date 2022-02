Hakimi in Richtung Real: „Die anderen Vereine haben sich nicht geirrt“

In Madrid geboren und bei Real ausgebildet – für Achraf Hakimi wird die Begegnung mit Real Madrid am morgigen Dienstag (21 Uhr) eine ganz besondere. Der Marokkaner begegnet seinem Ex-Klub auf Augenhöhe, selbst lief er nur 17 Mal im Trikot der königlichen Profimannschaft auf. Das ganz große Vertrauen spürte Hakimi bei Real nie.

Erst verlieh man ihn nach Dortmund, was für den Rechtsverteidiger ein normaler Vorgang war. „Aber als ich dann nach zwei großartigen Jahren zurückkehrte, musste man neu entscheiden. Und dann hat Madrid weiter nicht auf mich gesetzt, obwohl ich auf höchstem Niveau gespielt habe. Und als ich dann zu Inter gegangen bin, gab es auch eine Art Rückkaufoption. Die wurde aber nicht gezogen. Darum denke ich, dass Real nicht so auf mich gesetzt hat wie es andere Vereine getan haben. Und ich kann damit gut leben, denn ich glaube diese Vereine haben sich nicht geirrt“, so Hakimi im Gespräch mit der ‚Marca‘.

Von Groll keine Spur

Schlechte Gefühle kommen aber nicht auf, wenn der schnelle Rechtsfuß an seinen Ex-Klub denkt: „Das wird ein schönes Spiel und wie man weiß, habe ich diesen Verein im Herzen, weil sie mir so viel gegeben haben. Sie haben mich zu dem Menschen und dem Spieler gemacht, der ich heute bin.“

Das Kapitel Madrid ist für den 23-Jährigen mittlerweile beendet, die Königlichen besitzen keinerlei Transferrechte mehr. Und Hakimi ist gesetzt im Starensemble von Paris St. Germain und spielt an der Seite von Lionel Messi (34), Kylian Mbappé (23) und Neymar (30). „Ich habe das Glück, dass ich praktisch mit den besten Spielern der Welt auf jeder Position zusammenspiele. Ich lerne jeden Tag dazu und verbessere mich“, schwärmt der 46-fache Nationalspieler vom hohen Niveau bei PSG.

Was er alles gelernt hat, will Hakimi dann morgen zeigen, wenn es gegen die alten Kollegen geht.