Burn verstärkt Newcastle

Gerade noch rechtzeitig bekommt Newcastle United die Verpflichtung von Dan Burn unter Dach und Fach. Wie die Magpies bekanntgeben, kommt der 2,01 Meter große Innenverteidiger-Hüne von Brighton & Hove Albion und unterschreibt an der Tyne einen Vertrag bis 2024.

Dem Vernehmen nach wird für den 29-jährigen Abwehrspieler einen Ablöse von 15 Millionen Euro fällig. Burn lief in dieser Saison in 16 Pflichtspielen für die Seagulls auf.

✍️ #NUFC are delighted to confirm the signing of Dan Burn from Brighton on a two-and-a-half year deal.



Welcome home, Dan! ⚫️⚪️