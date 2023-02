Ödegaard: „Habe den nächsten Schritt gemacht“

Martin Ödegaard profitiert nach eigenen Aussagen sehr von der Stabilität, die der Transfer zum FC Arsenal mit sich gebracht hat. Gegenüber dem ‚Telegraph‘ sagt der 24-jährige Mittelfeldspieler: „Es war wichtig für mich, zur Ruhe zu kommen. Gegen Ende der Saison wusste ich nie, was in der nächsten Saison passieren würde. Von allen Teams, bei denen ich bisher gespielt hab, hatte ich vielleicht nur eine richtige Saisonvorbereitung, bevor ich herkam, es war immer chaotisch.“

Mit 16 Jahren wechselte Ödegaard einst zu Real Madrid. Die Königlichen verliehen den Norweger zwischen 2017 und 2021 an den SC Herenveen, Vitesse Arnheim, Real Sociedad und den FC Arsenal. Die Gunners nahmen den Spielmacher im Sommer 2021 für 35 Millionen unter Vertrag. Bei den Londonern ist Ödegaard mittlerweile Kapitän. „Ich habe das Gefühl, dass ich einen weiteren Schritt gemacht habe in Bezug auf Tore, Assists und mehr Bedeutung für das Team“, sagt der 24-Jährige weiter. In 19 Premier League-Partien gelangen dem Linksfuß 14 direkte Torbeteiligungen.

