Newcastle: Guimarães spricht von Wechsel

Bruno Guimarães wird wohl nicht seine gesamte restliche Karriere bei Newcastle United verbringen. „Ich bin sehr glücklich, unter den Besten der besten Liga der Welt zu spielen. Ich will hier definitiv lange spielen, aber ich habe auch noch andere Ziele und dazu gehört ein Wechsel“, so die Worte des brasilianischen Sechsers im Gespräch mit ‚Sky Sports‘. „Aber“, schiebt Guimarães sicherheitshalber nach, „das liegt noch in der Zukunft.“

Bei den Magpies hat sich der 26-Jährige zu einem der besten und begehrtesten Mittelfeldspieler der Premier League entwickelt. Guimarães‘ Vertrag ist noch bis 2028 gültig und Newcastle wird im Sommer keinerlei Interesse haben, seinen vielleicht wichtigsten Feldspieler vorzeitig ziehen zu lassen.