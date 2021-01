Hertha: Cunha & Darida fraglich

Hertha BSC muss am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) womöglich auf Matheus Cunha und Vladimir Darida verzichten. Wie die Alte Dame vermeldet, laboriert Erstgenannter an Leistenproblemen, sein tschechischer Teamkollege wiederum hat Beschwerden im Fußbereich.

Auch ein Einsatz von Nachwuchsstürmer Jessic Ngankam (Muskelprobleme) ist noch offen. Sicher fehlen werden der Hertha die Verletzten Dedryck Boyata, Javairô Dilrosun, Eduard Löwen, Márton Dárdai und Marvin Plattenhardt.