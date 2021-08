Milan: Bakayoko im Anflug

Tiemoué Bakayoko steht kurz vor einer Rückkehr in die Serie A. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat sich der FC Chelsea mit dem AC Mailand auf eine zweijährige Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro geeinigt. Heute oder morgen soll der 27-Jährige seinen Medizincheck absolvieren.

Bereits in der Saison 2018/19 lief der Franzose 42 Mal für die Rossoneri auf. Nach anschließenden Leihstationen bei der AS Monaco und der SSC Neapel folgt nun die Rückkehr in die italienische Modestadt. Beim FC Chelsea ist der defensive Mittelfeldspieler auch unter Thomas Tuchel nicht gefragt.