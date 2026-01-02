Menü Suche
BVB stellt Groß frei

von Dominik Schneider - Quelle: bvb.de
Pascal Groß im Trikot von Borussia Dortmund @Maxppp

Pascal Groß wird nicht mit seinen Mitspielern ins Trainingslager nach Marbella reisen. Borussia Dortmund gibt bekannt, dass der 34-jährige Mittelfeldspieler für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt wurde.

ℹ️ Pascal Groß ist für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt und reist deshalb nicht mit nach Marbella.
Groß steht kurz vor der Rückkehr zu Brighton & Hove Albion. Berichten zufolge findet derzeit der Medizincheck für den Transfer statt. Als Ablöse stehen drei Millionen Euro im Raum. Der Vertrag des 16-fachen Nationalspielers wäre im Sommer ausgelaufen, nun kommt es voraussichtlich zur vorzeitigen Trennung.

