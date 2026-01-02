BVB stellt Groß frei

Pascal Groß wird nicht mit seinen Mitspielern ins Trainingslager nach Marbella reisen. Borussia Dortmund gibt bekannt, dass der 34-jährige Mittelfeldspieler für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt wurde.

Groß steht kurz vor der Rückkehr zu Brighton & Hove Albion. Berichten zufolge findet derzeit der Medizincheck für den Transfer statt. Als Ablöse stehen drei Millionen Euro im Raum. Der Vertrag des 16-fachen Nationalspielers wäre im Sommer ausgelaufen, nun kommt es voraussichtlich zur vorzeitigen Trennung.