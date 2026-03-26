Inter konfrontiert Barça

Der Druck auf Inter Mailand mit Blick auf die Zukunft von Alessandro Bastoni wächst. Der FC Barcelona sendet laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ immer stärkere Signale im Bemühen um den 26-jährigen Innenverteidiger. Die Nerazzurri seien inzwischen bereit, über einen möglichen Transfer zu sprechen, erwarten dafür aber ein Angebot im Bereich von 70 bis 80 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit diesen Forderungen versuchen die Italiener offenbar, Barça abzuschrecken. Bekanntermaßen sind die Katalanen wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet. Sollte Sportdirektor Deco dennoch einen Vorstoß beim Transferziel Nummer eins wagen, wollen die Verantwortlichen von Inter zumindest vorab klarmachen, dass sie Bastoni nur für eine sehr hohe Ablöse ziehen lassen. Der Leistungsträger ist vertraglich noch bis 2028 gebunden.