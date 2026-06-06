Osimhen bei Barça angeboten

Der FC Barcelona hat in diesem Sommer die Chance, Victor Osimhen zu verpflichten. Nach Informationen der ‚Sport‘ wurde der 27-Jährige den Katalanen durch Vermittler angeboten. Barça zeigt jedoch vorerst kein Interesse an einem Transfer des Nigerianers, da Julián Alvarez aktuell die höchste Priorität genießt.

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Der Transfer des Argentiniers gestaltet sich allerdings schwierig, da sich Atlético Madrid querstellt. Die Blaugrana plant daher, die Bemühungen um den 26-Jährigen erst einmal ruhen zu lassen, um die Wogen zu glätten. Osimhen, der bei Galatasaray noch bis 2029 unter Vertrag steht, wird in Barcelona für seine Qualität zwar geschätzt, könnte aber erst dann zur ernsthaften Option werden, wenn der Transfer von Alvarez endgültig platzt.