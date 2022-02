„Diffuse Geschichte“: Haaland fällt noch lange aus

Nach dem 2:4 im Hinspiel gegen die Glasgow Rangers hatten viele damit gerechnet, dass Erling Haaland die Sache im Rückspiel schon richten wird. Der Norweger flog aber nicht mit gen Schottland. Und auch beim gestrigen 1:1 gegen den FC Augsburg war der Topstürmer nicht mit von der Partie. Eine Rückkehr ist nach wie vor offen.

Was eine kurzfristige Rückkehr angeht, gibt sich Marco Rose gegenüber der ‚Bild‘ wenig optimistisch. „Es ist eine diffuse Geschichte. Wir wollen nicht wieder in etwas Neues reinrennen – er auch nicht. Wir wollen nicht mit seiner Gesundheit spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen: Das kann schon noch ein paar Tage dauern“, so der BVB-Trainer.

Rückkehr erst in zwei Wochen?

Wie die Boulevardzeitung berichtet, werden aus „noch ein paar Tage(n)“ wohl eher Wochen. Demnach droht der 21-Jährige auch am kommenden Sonntag gegen Mainz 05 (15:30 Uhr) weiter auszufallen. Aktuell erscheint eine Rückkehr erst in zwei Wochen gegen Arminia Bielefeld (13.3., 15:30 Uhr) realistisch.

„Erling hat nach wie vor leichte Probleme. Er fühlt sich einfach nicht frei. Er fühlt sich in seinen Bewegungsabläufen noch nicht klar“, führt Rose aus. Offenbar kann Haaland nach wie vor nicht voll sprinten und hat auch Probleme beim Torabschluss.

„Wissen, wie es um ihn steht“

Dies überrascht, da der 15-fach Nationalspieler nun schon mehrfach am Training teilgenommen hat. Für Rose aber kein Anzeichen auf eine baldige Rückkehr: „Jetzt hat irgendjemand Erling am Trainingsplatz gesehen und glaubt, er sei nah dran und dabei. Aber natürlich wissen wir, wie es tatsächlich um ihn steht.“

Vor über einem Monat zog sich der Stürmer im Spiel gegen die TSG Hoffenheim einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Aus der zwischenzeitig mal erhofften Blitz-Rückkehr wird nun doch eine sehr langwierige Rekonvaleszenz.