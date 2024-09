Schalke: Geraerts will Klärungsgespräch mit Manga

Die Aufbruchstimmung nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig (5:1) hielt auch in dieser Saison bei Schalke 04 nicht lange an. Aus den folgenden drei Partien holte der Ruhrpottklub lediglich noch einen einzigen Punkt, dazu droht ein Grabenkampf zwischen Trainer Karel Geraerts und Kaderplaner Ben Manga auszubrechen, deren Arbeitsweisen nicht so recht zusammenzupassen scheinen – der Coach der Knappen forciert nun ein klärendes Gespräch.

Stein des Anstoßes ist die wiederholte Kritik von Manga, der sich an den Personalentscheidungen des Trainers stößt. Der neue Kaderplaner der Knappen hat das Team in den vergangenen Monaten runderneuert. Dabei kamen sowohl einige als Soforthilfen eingeplante, erfahrene Spieler als auch einige junge Talente, die eher als eine Art Wertanlage gesehen werden. Um sich jedoch zu entwickeln und ihren Marktwert zu steigern, müssen diese regelmäßiger spielen. Das forderte Manga, der neben dem sportlichen Tagesgeschäft auch den Schuldenberg der Königsblauen im Blick hat, mehrfach ein und trug die Kritik kürzlich in die Öffentlichkeit.

Gespräch nach Mangas Urlaub

Die offenkundigen Disharmonien sollen nach Ansicht der Vereinsführung so schnell es geht aufgelöst werden. Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC (Freitag, 18:30 Uhr) erklärte Geraerts daher, dass intern an der Kommunikation gearbeitet werde: „Ich habe am Montag mit Marc Wilmots und Matthias Tillmann (Sportdirektor und Vorstandsvorsitzender bei Schalke, Anm. d. Red.) über diese Aktion gesprochen und ich glaube, wenn Ben Manga aus seinem Urlaub zurück ist, dann setzen wir uns zu viert zusammen und werden alles intern klären.“ Zu konkreten Inhalten der Gespräche wollte sich der Coach nicht weiter äußern.

Mit lediglich vier Punkten aus den ersten vier Spielen steht der Klub aktuell schlechter da als erhofft, auch wenn dies zu diesem Zeitpunkt der Saison noch keine dramatische Ausgangslage ist. Einen besonderen Druck spüre Geraerts aktuell daher noch nicht: „Vier Punkte von zwölf möglichen ist nicht genug. Aber wir sind eine neu zusammengestellte Mannschaft. Wenn man jedes Spiel individuell analysiert, sollten wir vielleicht zwei oder drei Punkte mehr haben.“

Gefühl der Verantwortlichen ist weiter gut

Wichtig ist neben dem reinen sportlichen Abschneiden allerdings auch, dass die Vereinspolitik sich nicht zu stark auf die Mannschaft auswirkt und bei S04 nicht – wie so häufig – interne Konflikte möglichen Erfolg erschweren. Dies befürchtet Geraerts nach eigener Aussage derzeit jedoch nicht: „Wir haben einen ganz klaren Plan und eine Idee, die wir zusammen entwickelt haben. Das Gefühl der Spieler und der Verantwortlichen drum herum ist gut und wir wissen, was wir wollen.“