Werder: Füllkrug motiviert Borré

Rafael Borré hat keine Sorgen, die Erwartungen als Nachfolger von Nationalstürmer Niclas Füllkrug bei Werder Bremen nicht zu erfüllen. Im Rahmen seiner offiziellen Präsentation sagte die Leihgabe von Eintracht Frankfurt: „Ich mag diesen Druck, es ist für mich eine Motivation diese Fußstapfen vor mir zu haben und ich möchte auch auf dieses Level kommen.“

Borré war am Deadline Day nach Bremen verliehen worden. Bei der SGE hatte der einstige Europacup-Held keine Rolle mehr gespielt. Nun will der 28-Jährige an der Weser zurück zu alter Stärke finden. Borré sagte: „Für mich hat es eine große Rolle gespielt, in der Bundesliga zu bleiben, weil es in einer anderen Liga länger gedauert hätte, um anzukommen.“