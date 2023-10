Barça: Auch Koundé wochenlang raus

Der FC Barcelona muss den nächsten Verletzungsschock verdauen. Wie die Katalanen bekanntgeben, hat sich Jules Koundé ein Seitenband im rechten Knie gezerrt. Zur genauen Ausfallzeit machen die Blaugrana keine Angaben, teilen nur mit: „Der französische Verteidiger wird bis zur Heilung der Verletzung nicht spielen können. Dies bedeutet auch, dass er in der Länderspielpause nicht für sein Land spielen kann.“ Die ‚Sport‘ taxiert die Ausfallzeit auf fünf Wochen.

Koundé zog sich die Verletzung in der gestrigen La Liga-Partie gegen den FC Granada (2:2) zu. Der 24-jährige Innenverteidiger ist nach Frenkie de Jong (26), Pedri (20), Raphinha (26) und Robert Lewandowski (35) der nächste prominente Ausfall, mit dem Barça umgehen muss. Wettbewerbsübergreifend stand Koundé für den Verein um Trainer Xavi in elf Partien zehnmal in der Anfangsformation.