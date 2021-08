Medien: Unions Ingvartsen nach Mainz

Mainz 05 verstärkt seine Offensive offenbar mit Marcus Ingvartsen. Wie die ‚Allgemeine Zeitung‘ berichtet, steht der Transfer kurz bevor. Der 25-jährige Däne kommt per Leihe mit Kaufoption von Union Berlin.

Dort bestritt Ingvartsen in den vergangenen beiden Spielzeiten 68 Bundesliga-Spiele, erzielte neun Tore und gab elf Vorlagen. Nun will er in Mainz seine Quote aufpolieren.

Ingvartsen ist im Angriffsbereich flexibel einsetzbar. Für Union kam er meist als Zehner oder Rechtsaußen zum Einsatz, aber auch auf links oder auf der Neun kennt sich Ingvartsen aus.