Hainer bestätigt neues Lewandowski-Gespräch – Zuversicht bei Neuer & Müller

Nach wie vor gibt es beim FC Bayern in den Planungen für die kommende Saison einige unsichere Personalien. Allen voran die Zukunft von Starstürmer Robert Lewandowski ist ungeklärt. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft 2023 aus, soll aber verlängert werden – so wie die Arbeitspapiere von Manuel Neuer (36) und Thomas Müller (32).

Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ äußert sich Klubpräsident Herbert Hainer zum aktuellen Stand beim Trio: „Bei Müller und bei Neuer sieht es wohl sehr gut aus, da sind fortgeschrittene Gespräche und ich denke auch, dass wir da bald etwas vermelden können.“

Müller bestätigt „gute Gespräche“

Müller selbst bestätigte nach dem gestrigen 3:0-Sieg bei Arminia Bielefeld in der Mixed Zone (zitiert via ‚kicker‘): „De facto gibt es nichts zu verkünden, aber wir befinden uns in guten Gesprächen. Beide Seiten wollen, und ich glaube, dass man da am Ende des Tages eine Lösung finden wird. Wie, wann, wo: Das werdet ihr dann erfahren.“

Lewandowski ließ sich derweil kein Statement entlocken. Hainer erklärte aber: „Zu Lewandowski hat ein Gespräch stattgefunden. Nach meiner Kenntnis ist auch bereits ein zweites Gespräch terminiert. Auch da werden die Gespräche fortgeführt. Wir lassen uns da nicht treiben.“

Hohe Ansprüche und Neuzugänge

Die Verlängerung mit den Topspielern soll sicherstellen, dass die Münchner ihre auch im nächsten Jahr hochgesteckten Ziele erreichen können: „Es ist ganz klar unser Anspruch, in der Königsklasse eine Rolle zu spielen. Ich kann heute schon sagen, dass unser Anspruch auch im nächsten Jahr ist, nicht nur die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewinnen zu wollen, sondern dass wir auch um den Sieg in der Champions League mitspielen wollen. Das ist überhaupt keine Frage.“

Das ist in diesem Jahr nicht gelungen – im Viertelfinale der Königsklasse war gegen den FC Villarreal Schluss. Um Ähnliches in Zukunft zu verhindern, soll der Kader auf dem Transfermarkt verstärkt werden.

„Wir haben einen sehr, sehr guten Kader, aber wir werden ihn auch für die Zukunft weiterentwickeln. Da, wo wir glauben, dass wir noch Verbesserungspotenzial haben, da schauen wir uns um am Markt um. Unsere sportliche Leitung ist da auf vielen Feldern unterwegs. Sobald es etwas zu vermelden gibt, werden wir das auch tun“, so Hainer. Wahrscheinliche Neuzugänge sind zurzeit Noussair Mazraoui (24) und Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam.