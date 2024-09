Verletzt: Eintracht länger ohne Trapp

Eintracht Frankfurt muss vorerst ohne Kevin Trapp auskommen. Wie der Bundesliga-Klub offiziell mitteilt, hat sich der Torhüter im gestrigen Spiel gegen den VfL Wolfsburg (2:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der 34-Jährige werde damit für mehrere Wochen ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trapp war gegen die Niedersachsen in der Halbzeitpause in der Kabine geblieben und wurde durch Kauã Santos ersetzt. Für den 21-jährigen Brasilianer, der seit einem Jahr in Frankfurt aktiv ist, war es der erste Bundesliga-Einsatz.