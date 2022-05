Hoffenheim: Weinzierl schon vor Ort

Markus Weinzierl wird offenbar neuer Trainer der TSG Hoffenheim. Wie die ‚Rhein-Neckar-Zeitung‘ berichtet, war der 47-Jährige am gestrigen Donnerstag bereits am Trainingsgelände in Zuzenhausen zugegen.

Seinen Job beim FC Augsburg hat Weinzierl quittiert, nun scheint es, als finde er gleich die nächste Anstellung in der Bundesliga. In dieser arbeitete er auch schon für Schalke 04 und den VfB Stuttgart. In Hoffenheim folgt er auf Sebastian Hoeneß.