Barças Traum | Guardiolas Sorgen

Barças Traum

„Wir sind in Kontakt“ – die Worte von Rafa Yuste hallen noch heute in der spanischen Presse nach. Der Vizepräsident des FC Barcelona hatte jüngst bestätigt, dass die Blaugrana an der Rückkehr von Lionel Messi arbeiten. Die ‚Sport‘ bildet „den Traum“ auf ihrer Titelseite ab. Statt im PSG-Dress zeigt die Sportzeitung La Pulga im aktuellen Barça-Trikot. Die in Madrid ansässige ‚Marca‘ berichtet ebenfalls über den bestehenden Kontakt, hält das Thema aber etwas kleiner als die katalanischen Kollegen. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ sehnt sich nach der Rückkehr: „Wir wollen Messi.“

Alles Roger

Roger Schmidt hat seinen Vertrag bei Benfica Lissabon vorzeitig bis 2026 verlängert. „Ich bin am richtigen Ort“, zitiert die ‚Record‘ den deutschen Coach auf ihrer Titelseite. In der heimischen Liga belegt Benfica mit komfortablen zehn Punkten Vorsprung den ersten Platz, darüber hinaus steht man sensationell im Champions League-Viertelfinale. Die ‚Record‘ erkennt an: „Weder PSG noch Juventus konnten die Adler stoppen.“ In der Liga wurde nur eins von 25 Spielen verloren. In Portugal ist man froh, den „Traditionsbruch an der richtigen Stelle“ vollzogen zu haben.

Lese-Tipp

Guardiolas Sorgen

Über Jahre kreuzten in der Premier League der FC Liverpool und Manchester City auf allerhöchstem Niveau die Klingen. Der diesjährige Fall der Reds macht offenbar nicht nur Jürgen Klopp zu schaffen, auch Pep Guardiola sorgt sich – vor allem um sein eigenes Team. „Wir wollen nicht so enden wie die Reds“, prangt groß auf dem Sportteil des ‚Daily Express‘. „Das kann immer passieren. Ich habe schon oft gesagt, dass die Mannschaften, die die Premier League gewinnen, sich im Jahr darauf nicht einmal für die Europa League qualifizieren können“, sagte Guardiola vor dem anstehenden Ligaduell beider Klubs am heutigen Samstag. Die vier Meistertitel sowie zwölf Champions League-Qualifikationen in Folge bei den Skyblues sprechen allerdings eine andere Sprache.