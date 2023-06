Parallelen zu Neymar: Angelt sich Chelsea Top-Talent Ângelo?

Ângelo Gabriel befindet sich schon länger auf dem Radar der europäischen Topklubs. Sowohl der FC Barcelona als auch Newcastle United streckten im vergangenen Jahr die Fühler nach dem brasilianischen Youngster aus. Nun hat sich der Offensivspieler wohl für einen anderen Klub entschieden.

Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, schnappt sich der FC Chelsea den begehrten Linksfuß. Dem Bericht zufolge werden rund 17 Millionen Euro fällig. Der Kontrakt des 18-Jährigen läuft bei seinem Ausbildungsverein Ende 2024 aus. Wie einst Neymar steht Gabriel beim FC Santos unter Vertrag.

Bereits im Alter von 15 Jahren feierte der Angreifer sein Debüt in der ersten Mannschaft, als 16-Jähriger wurde er zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der Copa Libertadores. In der abgelaufenen Saison kommt der technisch versierte Ângelo auf 32 Einsätze, in denen er an drei Treffern direkt beteiligt war.