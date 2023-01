Nottingham: Hermoso der Nächste?

Kaum ein Tag vergeht ohne neues Transfergerücht um Nottingham Forest. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ baggern die Tricky Trees jetzt an Mario Hermoso von Atlético Madrid. Zur Debatte steht ein mögliches Leihgeschäft für den Innenverteidiger.

Sollte der Deal für den 27-jährigen Spanier durchgehen, wäre Hermoso der zwölfte Spieler, der Atlético in der laufenden Saison auf Leihbasis verlässt. In Nottingham träfe der Abwehrspieler auf seinen Teamkollegen Renan Lodi, der ebenfalls von den Rojiblancos an den Premier League-Aufsteiger verliehen wurde.

