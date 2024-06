Barça: Verwirrung um Cancelo & Félix

Der FC Barcelona hat sich offenbar einen kommunikativen Patzer geleistet. Nachdem der Klub am heutigen Sonntag die fixen Abschiede von Marcos Alonso, João Cancelo und João Félix offiziell verkündete, hat Barça seine offizielle Mitteilung nun angepasst. Davon, dass die beiden Letztgenannten den Klub verlassen werden, ist dort nicht mehr die Rede. Nur noch der Abschied von Alonso wird bestätigt.

Auch auf der Social Media-Plattform X (ehemals Twitter) hat der katalanische Traditionsverein entsprechende Beiträge gelöscht. Es scheint also, als wäre das Barça-Aus der beiden bisherigen Leihspieler noch nicht in Stein gemeißelt. Bereits in den vergangenen Wochen hieß es immer wieder, dass sich die Verantwortlichen um eine Weiterbeschäftigung des Duos bemühen. Fakt bleibt jedoch: Die Leihverträge laufen am heutigen Sonntag aus, Cancelo muss Stand jetzt offiziell zu Manchester City und Félix zu Atlético Madrid zurück.