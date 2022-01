Celtic verlängert mit Bain

Celtic Glasgow hat mit Keeper Scott Bain verlängert. Wie die Schotten offiziell mitteilen, unterzeichnet der 30-jährige Ersatzmann für Joe Hart (34) einen neuen Vertrag bis 2024.

