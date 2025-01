FC Bayern: Der Zeitplan bei Davies

Der FC Bayern schreitet nun doch mit großen Schritten in Richtung Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies. Wie der kanadische TV-Sender ‚TSN‘ berichtet, könnte der 24-jährige Linksverteidiger schon in der kommenden Woche seine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier bis 2029 setzen.

Der aktuelle Vertrag von Davies läuft am Saisonende aus. Nach jahrelangem Poker und zahlreichen Wendungen berichtete ‚The Athletic‘ am Freitagabend dann vom Durchbruch in den Verhandlungen. Es scheint also ganz so, als würden sich die Bayern tatsächlich gegen Konkurrenten wie Real Madrid und den FC Liverpool behaupten.